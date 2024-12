Dietro si torna al completo, ora c’è scelta

Per la prima volta dopo tanto tempo, mister Dossena ha la possibilità di scegliere chi mandare in campo. Non certo in tutti i reparti, perché in attacco l’emergenza è totale e a centrocampo alla fine l’unico vero ballottaggio resta quello tra Buchel e Radrezza. In difesa però finalmente il tecnico può decidere in funzione di quello che ha visto in allenamento oppure dell’avversario di turno. L’ultima volta che l’allenatore ha avuto tutti questi difensori a disposizione è accaduto allo stadio Mazza contro la Pianese, quando la Spal si è fatta acciuffare in pieno recupero dopo il gol del vantaggio firmato da Rao. In quella occasione – era fine ottobre – Dossena ha optato per una linea composta da Arena, Nador e Bassoli, che sembra francamente quella che al momento offre le maggiori garanzie. Il tecnico può comunque contare anche su Bruscagin e Polito, mentre nello stesso reparto Sottini e Fiordaliso saranno costretti a restare a lungo ai box. Il rientro di Bachini resta invece una grande incognita, ma si spera che a gennaio possa progressivamente tornare in gruppo e di conseguenza in campo.

Prevendita. Termina oggi alle 19 la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Del Duca di Ascoli in vista della gara in programma domani alle 20,30 contro la squadra di Di Carlo. C’è una forte rivalità tra le due tifoserie, peccato però che ci siano delle restrizioni: i residenti nella provincia di Ferrara possono infatti acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti (565 posti) ma soprattutto solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione Spal Card. Il prezzo unico del biglietto è di 14 euro. I supporters biancazzurri possono acquistare il proprio tagliando presso i punti vendita TicketOne e presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31. s.m.