Difende il figlio, il marito la picchia: "Mi ha aggredita con un martello"

di Federico Malavasi

Difende uno dei figli da una sfuriata del padre e viene riempita di botte. Il dramma si è consumato venerdì sera in una casa di Berra nella quale vive una coppia di origine romena con i suoi dieci figli (quasi tutti minori). Subito dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato dall’abitazione ma non ha fatto molta strada. Poco più tardi è stato infatti individuato e arrestato dai carabinieri. Ora si trova in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto fissata per domani. La donna – che era già detenuta agli arresti domiciliari – ha rimediato alcune contusioni al volto, giudicate guaribili in tre giorni.

Tutto comincia l’altro ieri sera. Quello che sembrava un normale venerdì in famiglia degenera rapidamente in una esplosione di violenza. L’uomo, forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, riprende uno dei figli. Una sgridata ritenuta troppo veemente dalla moglie, che si mette in mezzo per difenderlo. A quel punto, l’uomo se la prende con lei picchiandola. Sentita più tardi dai carabinieri, la donna racconterà di essere stata presa a martellate, anche se questo dettaglio è ancora in fase di accertamento. In ogni caso, i militari hanno sequestrato un martello rinvenuto all’interno dell’abitazione.

Subito dopo il pestaggio, il marito esce di casa e la malcapitata dà l’allarme. Viene soccorsa e portata in ospedale. Dopo le medicazioni del caso viene dimessa con una prognosi di tre giorni. Nel frattempo, i militari cercano il marito. Lo trovano un paio d’ore dopo a casa di un familiare. Addosso ha ancora i segni della colluttazione. Una mano fasciata, le scarpe sporche di sangue e alcune escoriazioni sulle nocche, compatibili con i pugni inferti alla convivente. Per lui scattano le manette. Al termine degli accertamenti viene arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e accompagnato al carcere dell’Arginone, dove si trova tuttora recluso in attesa di comparire domani davanti al giudice.