Difendere arte e cultura, una giornata di studio

Ferrara capitale della difesa della cultura dai danni del tempo, dell’incuria, delle calamità naturali. Succederà domani mattina, al salone d’onore della Pinacoteca Nazionale, a palazzo Diamanti, con una giornata studi dedicata alla salvaguardia del patrimonio archivistico degli Enti. Ad organizzarla è l’azienda ferrarese Makros, leader nella protezione dei beni culturali, insieme al Comune. Media sponsor Qn-Il resto del Carlino, da sempre in prima linea nel raccontare i danni al patrimonio, come è avvenuto con l’alluvione dell’Emilia Romagna. Tra i patrocini, Anci, Regione, Alma Mater Studiorum Unibo, Unife, Ferrara Arte, Salone Restauro, Expo Fiera, Confindustria, Sipro, Isco. Una quarantina i Comuni presenti da tutta Italia. Dal Nord al Sud, dalla Direzione Centrale degli Archivi a Sovrintendenze. Premessa all’evento: conservare il patrimonio significa usare sistemi di alta tecnologia, quindi studiare le condizioni ambientali di contesto, avere conoscenze di climatologia, biologia, matematica, informatica, architettura, fisica. Conservare non significa solo ‘contenere’, ma proteggere da fuoco, acqua, degrado, deterioramento fungino. "L’amministrazione – il commento del sindaco Alan Fabbri, che porterà i saluti, insieme alla Regione – ha da subito dato la disponibilità, già un anno fa, a condividere questa rilevante giornata di studio dal respiro nazionale, cui hanno aderito realtà da tutta Italia. Tutelare i libri e i documenti dal fuoco, dai batteri e, come abbiamo visto tragicamente l’estate scorsa, dall’acqua e dal fango, è una sfida importantissima. Ci onora sapere che gran parte di questa cura parte da Ferrara, grazie al lavoro di Makros, azienda leader nel settore con sede negli incubatori Sipro, che ha fatto dell’innovazione e della ricerca il cuore del suo operato, riconosciuto a livello mondiale". Oltre un centinaio di esperti approderanno già oggi a Ferrara. Grazie a una convenzione con InFerrara, verrà offerto, oltre al pernottamento, una visita guidata tra ghetto ebraico, biblioteca Ariostea, Addizione Erculea, Castello. Da parte sua Massimo Luise, fondatore e ceo Makros: "Ho messo il cuore oltre l’ostacolo. Credo che un’impresa, a maggior ragione come Makros, abbia il dovere e la responsabilità di promuovere il territorio in cui risiede".

L’evento è suddiviso in una sessione culturale e una scientifica. Prevista la presenza del sottosegretario alla Cultura e presidente Fondazione Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi. Tra i relatori, Paolo Crisostomi, direttore tecnico del Laboratorio di Restauro del libro antico, Abbazia di San Nilo, lo stesso che ha restaurato il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci; Giuseppina Muzzarelli, docente Unibo di Storia medievale nonché membro del comitato scientifico della trasmissione Rai di Paolo Mieli, ‘Passato e Presente’, Angelo Varni, docente emerito Alma Mater, una vita dedicata alla storia in svariati Atenei d’Italia; Anna Quarzi, presidente Isco; Andrea Ienco, dirigente ricerca Cnr Firenze; Sandro Bertelli, direttore master archivistica Unife, Marco Pasquini (Unibo), Matteo Montanari (Accademia Belle Arti), Giovanni Lamborghini, responsabile archivi Comune Ferrara. Alle 9, registrazione partecipanti. 9.30, inizio lavori.