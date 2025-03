"Difendere le merci del nostro paese"

Francesca Lentini sottolinea: "I dazi imposti da Trump possono anche essere compresi in quella che è la sua ottica politica, ovvero di valorizzare maggiormente il mercato nazionale. Bisognerà però capire realmente quale impatto potrà avere anche sul mercato europeo e sul quello italiano, lo spauracchio è quello di un aumento dei prodotti. Speriamo proprio che non avvenga, già siamo di fronte a rincari continui da tempo e su tante merci. Occorre un grande lavoro di diplomazia, affinché si giunga ad una decisione razionale. Al momento non serve il pugno di ferro, è importante il dialogo. Il governo si attivi per la difesa delle eccellenze italiane".