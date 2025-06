"Difendere reddito agricolo e sicurezza alimentare"

Difesa del reddito agricolo e della sicurezza alimentare, e contrasto a pratiche commerciali sleali e importazioni ingannevoli. Il sindaco Alan Fabbri ha incontrato ieri Coldiretti per firmare la proposta di legge europea a iniziativa popolare ’Difendiamo il reddito degli agricoltori e la salute dei cittadini’.

La proposta si basa su quattro punti: il contrasto al falso made in Italy, per fermare l’importazione di cibi camuffati come italiani; l’opposizione all’importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa, affinché gli obblighi previsti ai produttori italiani valgano anche per chi vuole vendere nel mercato europeo; l’aumento dei controlli alle frontiere sui prodotti alimentari che entrano nei confini europei e nazionali per bloccare quelli contraffatti; l’estensione dell’obbligo di indicazione dell’origine per tutti i prodotti alimentari, sulle confezioni e anche al ristorante, per il diritto alla trasparenza del consumatore.

"L’Amministrazione da sempre sostiene il mondo agricolo – ha detto Fabbri –. Per questo ritengo che firmare questa proposta sia in linea con quanto, come Comune, stiamo portando avanti". Tra le iniziative del Comune si ricordano l’istituzione di un documento programmatico per l’agricoltura costruito con tutte le associazioni di categoria e i principali imprenditori del territorio, lo stanziamento annuale di 100mila euro a fondo perduto per sostenere i piccoli produttori, la riduzione dell’IMU sui terreni agricoli e l’eliminazione dell’imposta sui fabbricati rurali strumentali per l’agricoltura.

Presenti all’incontro il presidente di Coldiretti Federico Fugaroli, il direttore Alessandro Visotti e Valentina Lattoli, dell’ufficio di Direzione.