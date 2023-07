Difesa legale per tutti C’è il nuovo Protocollo "Adeguati parametri e requisiti per accedere"

FERRARA

Dopo nove anni e un lavoro importante di equipe tra Tribunale di Ferrara, Ordine degli avvocati e Camera penale, è nato ed è stato siglato il nuovo Protocollo d’intesa sul cosiddetto gratuito patrocinio. L’ultimo risaliva al 2014. Ieri nella biblioteca del palazzo di giustizia estense, il presidente del Tribunale Stefano Scati, il giudice Andrea Migliorelli (estensore del documento), il presidente dell’Ordine degli avvocati Eugenio Gallerani e il presidente della Camera penale di Ferrara, Pasquale Longobucco hanno spiegato e commentato la genesi del Protocollo che si è basato, a detta di tutti, su una completa condivisione di quanto contenuto nel documento. "A dimostrazione – ha sottolineato il presidente Scati – del rapporto di completa collaborazione, a Ferrara, tra magistratura e Foro degli avvocati".

"Avevo seguito anche a Bologna, come presidente di sezione – ha introdotto il presidente del Tribunale – il lavoro per la redazione del nuovo Protocollo, fu un lavoro estenuante e lungo, ma che si rivelò molto utile. Quindi ho accolto di buon grado la richiesta di aggiornarlo anche qui a Ferrara". "Si è trattato di un lavoro importante - ha spiegato il giudice Andrea Migliorelli, che si è occupato dell’estensione del documento – elaborato di concerto con l’Ordine e con la Camera penale, un lavoro portato avanti con unità di intenti, avendo come unico obiettivo redigere un documento che compendiasse al meglio il diritto di difesa di qualsiasi persona, in qualsiasi condizione economica si trovi, e del legale che lo assiste ad essere retribuito in tempio certi e adeguatamente. Riteniamo di esserci riusciti, e di questo ringrazio il presidente del Tribunale, l’Ordine degli avvocati e la Camera penale". "Si tratta di un documento che era necessario – ha sottolineato Gallerani – andava adeguato per rendere più snella l’attività dell’avvocato chiamato ad avviare la pratica e per l’adeguamento dei parametri economici. Per l’Ordine ha partecipato ai lavori l’avvocato Francesco Andriulli. Ringrazio vivamente il giudice Migliorelli per l’impegno. Di qualità". "Il metodo utilizzato – ha commentato Longobucco – è stato eccellente, concordo appieno con il giudice Migliorelli. Di qualità e portato avanti in piena sinergia tra le parti, volto anche a gratificare il lavoro eseguito con compensi adeguati, garantendo il diritto alla difesa di tutti. Per la Camera penale ha collaborato la collega Giulia Gioachin". Il Protocollo si compone di una ventina di pagine con relativi allegati. Adeguati i parametri per il compenso al professionista, i limiti di reddito per beneficiarne e messo a punto soluzioni per, ad esempio, chi si rende irreperbile dopo essere stato assistito da un avvocato d’ufficio. O per quanti indagati si trovino a essere sprovvisti di documenti anagrafici.

Cristina Rufini