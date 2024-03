Difesa personale per le donne: "Corso per sentirsi più sicure"

Perché promuovere un corso di difesa personale metodo Krav Maga a un’associazione di donne in rosa? La proposta nasce da due donne centesi, Letizia Malaguti, KMT instructor Krav Maga Traditional, e Giuliana Fiorini, referente settore ramo Rosa Polisportiva Centese. Idea diventata realtà, pensata per le donne e per il territorio, riscuotendo consensi per i primi due corsi realizzati e con l’intenzione dunque di proseguire. "I dati sulla violenza fisica e sessuale ai danni delle donne sono in aumento e sapersi difendere di fronte a situazioni di pericolo non può che giovare alla nostra vita – spiegano – Un’opportunità, per imparare a difendersi anche in circostanze difficili, che può cambiare la vita di ognuna di noi. Scopo principale di questo metodo di autodifesa è evitare lo scontro ma quando non è possibile, essere in grado di salvare la pelle nel minore tempo possibile e nel modo più semplice. In questo il Krav Maga è ottimo". A confermare sono proprio le allieve. "Un corso arricchente perché impari non solo a difenderti, ma anche a dare e a prendere forza dalle altre donne – dicono – Condividere le emozioni e le paure con il gruppo e, imparare sul campo come vincerle, non ha prezzo".