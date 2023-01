Diffamazione, Lodi e altri sette dal giudice

In otto sono stati citati a giudizio con l’accusa di diffamazione a mezzo social, a vario titolo, nei confronti del ferrarese Dario Marescotti. Tra gli otto imputati c’è anche il vicesindaco Nicola Lodi, il quale avrebbe offeso Marescotti pubblicando su Fb una foto di Marescotti con alcuni commenti a fianco, definendolo, tra gli altri appellativi, ’fenomeno da circo’. Un post che risale al 25 agosto del 2020. Ma insieme al vicesindaco sono stati citati a processo, con prima udienza fissata al 14 marzo prossimo Michele Morelli, Fiorella Gatti, Francesco Gnaccarini, Stefano Mazzoli, Renata Sambri, Luciano Chinarelli e Roberto Bonfieni. Tutti e sette sono stati chiamati in causa dal pubblico ministero Barbara Cavallo che ha firmato la citazione diretta a giudizio, per i commenti che hanno lasciato sotto il post che il vicesindaco aveva postato sulla propria pagina facebook. Ciascuno di loro è imputato, come il vicesindaco, per diffamazione a mezzo social, per le frasi scritte che sono state ritenute offensive dal diretto interessato. Commenti che vengono ritenuti dal pm "pubblicazioni che trascendono la critica politica, trasmodando nella contumelia e nell’attacco diretto alla persona, lesivo della dignità morale e intellettuale della persona offesa. Come accennato, la prima udienza è stata fissata al 14 marzo prossimo, davanti al giudice del Tribunale di Ferrara che dovrà decidere se quei commenti vergati sul social possano essere ritenuti diffamatori.

re.fe.