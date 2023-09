Diffamazione via social. Lodi in aula:: "Mi ha definito pluripregiudicato"

Era lui, questa volta, il vicesindaco Nicola Lodi (foto), ad essere parte offesa nel processo che vede alla sbarra una giovane ferrarese che, commentando un post su Fb del numero due del Comune, lo aveva definito prima ’delinquente’ e poi ’pluripregiudicato’. Termini che hanno spinto Lodi a presentare querela nei confronti di lei e di altre due persone, le quali nell’ambito della stessa conversazione su Fb – relativa a commenti che il vicesindaco a sua volta aveva fatto su un quotidiano online – lo avevano offeso con altri aggettivi ritenuti diffamatori. Tutti e tre sono stati indagati per diffamazione a mezzo social, ma per due di loro l’iter giudiziario si è chiuso con la remissione della querela dopo il risarcimento e lettera di scuse. Non lo ha fatto invece la ferrarese che è finita a processo. Nell’udienza di ieri, davanti al giudice Sandra Lepore, ha testimoniato proprio Lodi, il quale ha ribadito di essersi sentito offeso, con "aggettivi che certo non erano riferiti alla sua attività politica, ma alla sua persona e che peraltro non avevano alcun fondamento".

Lodi ha anche ribadito di essere disposto a ritirare la querela anche in questa fase, sempre dietro risarcimento e lettera di scuse. Al momento l’imputata non ha accettato la proposta. La prossima udienza è stata fissata al 16 gennaio. Molte le domande dell’avvocato della difesa che il giudice Lepore non ha ammesso, sottolineando che "non siamo certo qui per processare la parte offesa".