Diffamò l’assessore regionale. Associò Calvano al caso Bibbiano, condannato ex consigliere Lega

In un post su Facebook aveva indicato l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano come "il sindaco di Bibbiano, tristemente agli onori con l’arresto per gli abusi sui minori". Una affermazione che è costata cara a Paolo Vezzani, ex consigliere comunale della Lega, ieri condannato a duemila euro di multa oltre a una provvisionale. L’allora esponente del Carroccio estense era finito a processo con l’accusa di diffamazione a mezzo social. Nel luglio 2019, sul proprio profilo Facebook istituzionale, pubblicò una foto che ritraeva Maria Elena Boschi (oggi deputata di Italia Viva) con Calvano stesso che da Vezzani venne appunto indicato come "il sindaco di Bibbiano, tristemente agli onori con l’arresto per gli abusi sui minori".

Esternazione che gli costò nell’immediatezza una querela da parte dell’assessore regionale. Da quella denuncia scaturì il processo arrivato ieri alle battute conclusive. Nel corso del procedimento, l’imputato si era difeso dichiarando di essersi sbagliato a causa della somiglianza tra Calvano e l’ex sindaco di Bibbiano. "Fino a quando non mi ha chiamato la Lega nel 2019 – spiegò in aula – io non seguivo la politica e non conoscevo Calvano. Tanto che poi mi sono scusato. E quel post l’ho messo a seguito di una indicazione ’dall’alto’". Un chiarimento che non è bastato a ottenere un esito favorevole in tribunale. La stessa persona offesa non considerò mai l’accaduto un ‘semplice’ errore. "Non credo non mi conoscesse, considerando che faccio politica da quando avevo 21 anni e oggi ne ho 45. Vivo a Ferrara e ho ricoperto vari ruoli da vicesindaco a sindaco di Ostellato fino a consigliere regionale e oggi assessore regionale. Sono stato anche segretario regionale Pd. Non credo proprio si sia trattato di uno sbaglio" dichiarò Calvano.

Il verdetto è arrivato nel pomeriggio di ieri al termine della discussione. Il giudice, come anticipato, ha condannato Vezzani a duemila euro di multa, cinquemila euro di provvisionale e 3.500 euro di spese legali. Poche parole, dopo la lettura del dispositivo, da parte dell’avvocato Fabio Anselmo, che ha assistito l’assessore regionale insieme al collega Bernardo Gentile. "La sentenza parla da sola – si è limitato a dichiarare –. Sono felice per Paolo".

Federico Malavasi