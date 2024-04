Diffamò Modonesi sui social. Ci ripensa e dopo mesi chiede scusa: "Ho scritto cose false e offensive"

FERRARA

"Pongo le mie scuse pubbliche al signor Aldo Modonesi, che ho pesantemente diffamato a novembre dello scorso anno, in risposta a un post pubblicato sui social, scrivendo cose false e offensive per la sua reputazione". Con queste parole, vergate in una mail di cui lei stessa autorizza la diffusione, Susanna Onestini, si scusa nei confronti dell’ex candidato a sindaco per il Pd, alle elezioni amministrative del 2019. Scuse che seguono la denuncia-querela che lo stesso Modonesi aveva presentato pochi giorni dopo i post ’incriminati’, assistito dall’avvocato Valentina Bordonaro. Nelle quattro pagine di denuncia, il legale per conto di Modonesi, ripercorre, allegandone alcuni screenshot, le affermazioni ritenute offensive dall’esponente del Pd. "Tagliani e Modonesi con quali soldi facevano le feste, dal momento che dalla tasca sinistra passavano nella tasca destra?". Ma non solo, la donna andava oltre, addentrandosi in inchieste giudiziarie "Perché la sinistra non parla di Ferrara Fiere e della Cooperative Coccinella dove sono implicati Modonesi e Tagliani". Affermazioni che lasciate in pasto ai social erano state visualizzate da un numero notevole di lettori.

A questo punto, la decisione di Modonesi di non lasciar perdere, in quanto "le espressioni risultano volutamente denigratorie della personalità e delle capacità personali e professionali del querelante – scrive il legale nella denuncia – e come è noto il bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione è l’integrità morale, ossia la reputazione". E certamente, come viene sottolineato, affidare ai commenti sui social i propri contenuti rappresenta "senza dubbio una forma di comunicazione con più persone e, pertanto, corrisponde perfettamente alla fattispecie delineata dall’articolo 595 del codice penale". Peraltro già in passato la stessa Onestini, come riportato nella querela, aveva lasciato un commento, sempre denigratorio nei confronti dell’esponente politico del Partito democratico. Oggi, a distanza di qualche mese, ci ha ripensato, ritenendo necessario scusarsi per le affermazioni troppo facilmente affidate alla ’rete’ e lei stessa ha chiesto di potersi scusare pubblicamente.