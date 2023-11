"Diffamò un tecnico". Ex consigliere comunale condannato a una multa

Una multa da 688 euro e una provvisionale da 1.500. Tanto è costato all’ex consigliere comunale Lorenzo Baruffaldi un commento su Facebook ritenuto diffamatorio da un geometra membro della Commissione architettura del Comune. Il processo sulla vicenda si è concluso nella mattinata di ieri con il verdetto del giudice, dopo che qualche giorno fa la procura aveva chiesto la condanna dell’imputato a una multa da mille euro. Secondo le accuse, Baruffaldi avrebbe offeso la reputazione del tecnico (parte civile con l’avvocato Carlotta Gaiani) commentando un post su Facebook con il collegamento a un video della trasmissione ‘le Iene’ sul tema della ricostruzione post terremoto in Emilia. Nel post incriminato l’imputato (assistito dall’avvocato Elisa Cavedagna) si domanda "... perché continuate ad accettare fra i membri della Commissione architettonica dei ladri?". Il tutto facendo riferimento ad alcune dichiarazioni del servizio delle Iene e indicando quindi di seguito – pubblicando una scheda – i componenti di tale organo, fra cui la parte lesa che ha sporto querela per diffamazione. "Spero che questa sentenza funga da monito per essere meno leggeri nell’affidare commenti e illazioni al mondo di Facebook, un mondo nel quale tutto si propaga velocemente – è il commento dell’avvocato Gaiani –. Capita anche che ci siano persone oneste che si vedono additate come ladri con una certa disinvoltura".

re. fe.