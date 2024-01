Differenziata, da lunedì cambiano i contenitori

PORTOMAGGIORE

Da lunedì prossimo verde e indifferenziato saranno raccolti solo nei nuovi bidoni. Dalla prossima settimana cambieranno alcune regole per quanto riguarda la raccolta porta a porta nel territorio comunale di Portomaggiore. In particolare, non sarà più possibile esporre, per la raccolta porta a porta del verde, i sacchi a rendere delle dotazioni passate, né i sacchi grigi contatore per la raccolta del rifiuto non riciclabile. Non sarà inoltre più ammessa l’esposizione di carta e cartone in contenitori di proprietà. Tutti gli utenti hanno ricevuto nei mesi scorsi gli appositi contenitori rigidi: un bidone carrellato con coperchio verde per l’erba e gli scarti vegetali, uno con coperchio blu per la carta e il cartone, un bidone grigio (da 30 o 120 litri in base alla dimensione del nucleo familiare) per la raccolta del rifiuto non riciclabile. Da lunedì sarà quindi obbligatorio esporre tali contenitori. Si tratta di un’evoluzione del sistema di raccolta porta a porta, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio aumentando anche gli standard di sicurezza per gli operatori. Chi non fosse ancora in possesso dei contenitori rigidi deve contattare al più presto Clara.