Difficoltà comunicativa Nuovi libri per i bambini

Nuovi arrivi nella biblioteca dedicata a bambini e ragazzi con difficoltà comunicativa seguiti dall’Unità Operativa Neuropsichiatria per infanzia adolescenza (Uonpia) dell’azienda Usl. Il progetto ‘SeminiAMOlibri’, sostenuto dall’organizzazione di volontariato ‘Il Volo’ a favore dell’ampliamento del patrimonio librario delle biblioteche dell’Uonpia per bambini e ragazzi fragili, ha visto la donazione di un nuovo libro tradotto in Comunicazione aumentativa e alternativa a favore dei bambini con difficoltà comunicativa dei distretti sanitari di Ferrara, Copparo, Cento, Portomaggiore, Codigoro e Comacchio.

La donazione è avvenuta nei giorni scorsi alle equipe di Neuropsichiatria del territorio e consente di ampliare il patrimonio librario in Comunicazione aumentativa e alternativa nelle biblioteche create in tutti gli ambulatori territoriali. Fa parte del progetto realizzato in stretta collaborazione tra l’unità operativa Neuropsichiatria per infanzia adolescenza diretta da Franca Emanuelli, e l’organizzazione di volontariato ‘Il Volo’ che dal 2007 promuove progetti finalizzati all’inclusione delle persone disabili e alla conoscenza e utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi a supporto dello sviluppo del linguaggio, individuando come mediatori privilegiati il gioco e la lettura.