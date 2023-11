Diffondono foto osé, a giudizio

Avevano diffuso via Facebook e Whatsapp una foto che ritraeva una ragazza nuda. Il tutto, ovviamente, senza il suo consenso. Un comportamento che a quattro persone è costato un processo per diffamazione aggravata. Il caso è tornato in aula ieri, quando è stato ascoltato il carabiniere che si è occupato delle indagini. Il militare ha spiegato l’attività svolta e come è risalito a uno degli imputati. Al termine della deposizione del testimone di polizia giudiziaria, il caso è stato aggiornato al 26 marzo, giorno in cui sono previste la discussione e la sentenza. I fatti al centro del procedimento penale risalgono al marzo del 2019. Su alcune chat di Whatsapp e Facebook inizia a circolare una foto della persona offesa (difesa dagli avvocati Elena Smanio e Denis Lovison) scattata in un momento di intimità. Nell’immagine non si vede il volto della persona ritratta, ma la donna l’ha ritenuta chiaramente riconducibile a se stessa a causa di alcuni tatuaggi che la rendevano riconoscibile. È scattata quindi la querela. Le successive indagini hanno permesso di risalire ai presunti responsabili della diffusione della foto, quattro soggetti oggi tutti a processo. Nel corso della scorsa udienza era stata la stessa protagonista dell’accaduto a raccontare in tribunale il proprio calvario e la propria vergogna quando ha scoperto che qualcuno aveva ‘rubato’ e diffuso un frammento della sua intimità facendolo circolare nel mare magnum dei social. La foto risaliva a qualche anno prima e aveva iniziato a girare dopo che la donna aveva affidato il proprio cellulare a un conoscente per farlo riparare. Il processo per quei fatti si avvia ora verso la fase della conclusione, fissata per l’udienza di fine marzo.