"Digital way, grande occasione". Sfida per commercio e turismo

Cna turismo e commercio e Cna comunicazione e terziario avanzato Emilia-Romagna hanno dato vita, ieri, nella città estense alla quarta edizione dell’evento che vuole mettere in connessione le imprese

che operano nel turismo e commercio con il mondo

del digitale e delle nuove tecnologie.

‘Digital way’, la via digitale per imprese della filiera di turismo e commercio, il titolo dell’iniziativa. Una mattinata piena di approfondimenti con Mirko Lalli (Founder & Ceo The data appeal company), Matteo Sarzana (General manager Italy & Belgium deliveroo), Riccardo Skande Scandellari (divulgatore, formatore, consulente in ambito branding e comunicazione) e Andrea Corsini (Assessore mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Regione Emilia-Romagna) che attraverso un video intervento ha risposto alle sollecitazioni di Cna. "Parlare oggi del digitale in relazione alle attività imprenditoriali – ha sottolineato il sindaco Alan Fabbri nel suo intervento di apertura – significa evocare una storia che nel nostro paese ha almeno 20 anni e nella nostra città almeno 15. Vi sono stati coloro che hanno compreso immediatamente che il digitale costituiva un’opportunità e altri, più reticenti, che hanno dovuto progressivamente adeguarsi. Oggi, il nostro focus sembra essere sull’intelligenza artificiale". "È fondamentale chiarire che non stiamo parlando di futuro – ha proseguito il sindaco –

ma di una realtà già

presente e utilizzata da studenti, insegnanti, grafici, giornalisti e da coloro che devono costantemente analizzare i dati per sviluppare strategie di vendita efficaci". "Il turismo e il commercio

di Ferrara possono trarre immensi benefici da questi cambiamenti, non soltanto per incrementare l’efficienza ma anche per generare nuove opportunità. Cna Digital Way – ha concluso Fabbri – rappresenta un passo significativo in questa direzione, un passo verso un futuro in cui Ferrara

si pone come epicentro dell’innovazione, alla guida della rivoluzione digitale nella regione Emilia-Romagna e in Italia".

Lauro Casoni