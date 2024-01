Digitale, premiato il Comune

Nella sede della regione Emilia-Romagna, si è svolto il Premio Agenda Digitale: un evento per premiare i Comuni e le Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna che si sono distinti nella digitalizzazione dei loro territori nell’ultimo anno, secondo le misurazioni a cura dell’indice regionale Desier (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna). Il Comune di Poggio Renatico ha vinto il premio “migliore incremento desier 2023 vs 2022” per il maggiore incremento del numero di servizi fruiti dai cittadini su ANPR, ovvero quello che registra il maggiore aumento di servizi attivati su ANPR ogni 1000 residenti maggiorenni fra i comuni ferraresi entro i 15.000 abitanti. Nel complesso, si evidenziano miglioramenti soprattutto fra gli indicatori dei servizi pubblici digitali (fra cui ad esempio servizi su APP IO), connettività (in particolare scuole connesse) e capitale umano.