"Dignità dell’istituto al primo posto"

"Solidarietà alla preside del liceo a seguito del vergognoso attacco mediatico promosso da Macario che, non sapendo gestire posizioni di dissenso, si è lanciata in un vergognoso

comizio mistificando atteggiamenti discriminatori", così Alberto Pinamonti presidente del circolo del Popolo della Famiglia di Ferrara. "Certo – riprende – per la Macario la possibilità di trasformare un’assemblea degli studenti in un ‘coming-out’ di gruppo deve essere stata irresistibile, ma l’amor proprio della Fedozzi per il decoro della scuola che amministra, deve aver prevalso, mettendo fine a quello che avrebbe dovuto essere un approfondimento per stimolare delle riflessioni ma che stava degenerando. Se dall’ufficio scolastico regionale ci sarà un esame della vicenda vorremmo che questo fosse effettuato nei confronti della condotta della Macario piuttosto che nella decisione della preside che ha salvaguardato la scuola".