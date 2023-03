Dilaga la febbre del padel Campi dalla città al mare, in migliaia con la racchetta

di Mario Bovenzi

Forse dobbiamo risalire a Francesco Totti – il pupone – e Bobo Vieri, che dal football, una volta lasciati i campi di calcio, sono passati al padel o paddle che dir si voglia per capire come questo gioco sia potuto diventare così popolare. Una mania che non conosce ceto, età, sesso. Lo praticano nella nostra città e in provincia, in un pullulare di campi e racchettoni, notai e avvocati, casalinghe stanche della solita minestra e pensionati che si augurano una lunga vita. Una moda che si è affermata per correre dietro personaggi famosi o solo passione per uno sport che tiene in forma? Nessuno ha la risposta anche se forse ci sono entrambe le motivazioni alla base di questa febbre che spinge ad indossare pantaloncini e maglietta nel rumore ovattato della pallina che rimbalza.

Lo chiameremo padel, un po’ un omaggio al dialetto ferrarese. Ecco a quali latitudini si pratica, chi lo ha scelto, dove saranno nei prossimi mesi le sfide nei campi chiusi da pareti. Da Ferrara ai sette lidi. Il Galaxy Padel ha aperto i battenti il 14 luglio in via Bela Bartok, quattro i campi, oltre 1800 i giocatori numero cresciuto in maniera vertiginosa. In via del Commercio c’è il Dock Sport Village. In via dell’Indipendenza si gioca al Padel Arena Buontemponi. A proposito di calciatori e vip, a Poggio Renatico Pierluigi Gollini, portiere ferrarese del Napoli, ha creato ‘The padel club’ sua ultima avventura imprenditoriale. Uno sport intuitivo e socializzante, forse questi gli ingredienti che spiegano la presa sui calciatori. Sono all’avanguardia i campi indoor del circolo tennis Il Ghiandaio a Massafiscaglia. A Copparo, vicino alla palestra WellFit, mai nome fu più azzeccato. L’impianto si chiama Virus Padel. A Vigarano Mainarda, in via Rondona sta sorgendo ‘Main Padel’ che prevede la realizzazione di campi coperti e scoperti. Il progetto porta la firma di tre giovani imprenditori Matteo Corazza, Michele Corazza e Alessandro Lupi. Esulta il sindaco Davide Bergamini per la nuova impresa. Ne sta sorgendo uno anche a Ponte Rodoni, frazione di Bondeno. Tutti al mare, con racchette e canotta. A muovere i primi colpi sono stati il Bagno Patrizia 58 e il Bagno Schiuma 51-52. Due i campi del Marrakech 55, alla regia Hub12 (centro di Occhiobello). Da Spina agli Estensi. Era il 2019 quando veniva tagliato il nastro del campo al Bagno Venere, poi arrivò la pandemia. Un’altra storia. La mania dilaga, gli investitori si lanciano nel settore che promette divertimento e guadagni. Una mappa in continuo cambiamento.