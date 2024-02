Dimissioni in massa dei consultori di Casumaro, polemiche sulla nuova scuola da 13 milioni di euro

"Apprendo senza stupore, che 4 consultori su 7 eletti nella consulta civica di Casumaro, hanno rassegnato le proprie dimissioni a distanza di pochi giorni dalla presentazione del cantiere della nuova scuola, che costerà ai centesi quasi 13 milioni di euro". Così Francesca Caldarone, capogruppo di Fratedelli d’Italia. "Quanto accaduto, dovrebbe far riflettere questa amministrazione – aggiunge – che non ha mai ascoltato le istanze dei consiglieri di opposizione e ha snobbato la Consulta e i casumaresi. Come ho sempre sottolineato, non serve ergersi sopra le righe spendendo soldi pubblici in opere inutili e abbandonare tutto il resto, senza rispettare le vere esigenze dei residenti. Casumaro, non aveva bisogno di una nuova scuola, ma di piccole attenzioni: si è deciso di spendere tutti questi soldi, lasciando però incompleta e senza il polo sanitario la delegazione e non si asfaltano le strade".