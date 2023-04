Dinelli, dal Carnevale all’insegnamento della ’cartapesta’

CENTO

A scuola di cartapesta è la mission che uno dei decani del carnevale di Cento porta avanti da anni e che ha realizzato anche in questi giorni. La società carnevalesca "Risveglio" di Cento, nelle persone del presidente Giancarlo Dinelli e di un suo collaboratore, ha infatti dato vita a un laboratorio per creare la cartapesta con i bambini della scuola dell’infanzia di Longastrino di Argenta, in collaborazione con la docente Maria Cristina Fornasari. C’è stata grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei piccoli alunni di tre, quattro e cinque anni che grazie a Dinelli hanno potuto scoprire come realizzare varie figure di animali, stelle marine e palloncini di cartapesta, ringraziando, in un unica ovazione finale, i due "Maestri" venuti a Longastrino da Cento solo per loro. Alla fine, ad ogni bambino è stato donato un salvagente da mare, frutto del "gettito" del Risveglio al carnevale di Cento.