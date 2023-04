Dino Bruni, 91 anni di storia Festa per il compagno di Coppi

Festa e commozione ieri per i novantuno anni di Dino Bruni, il secondo corridore italiano più anziano ad aver vestito la maglia rosa del Giro d’Italia, oltre ad essere il più grande sportivo portuense di tutti i tempi. Qualche dato giusto senza esagerare: medaglia d’argento alle Olimpiadi di Melbourne in Australia, medaglia di bronzo al Campionato del mondo di Frascati. Era uno straordinario passista, micidiale nello sprint, il Cipollini degli anni Cinquanta e primi anni Sessanta. Era stato gregario di Fausto Coppi, ma soprattutto di Ercole Baldini, vincitore di Giro, Tour e Campionato del mondo. In carriera Dino ha vinto tre tappe al Tour de France, altrettante nel Giro d’Italia, vestendo anche la maglia rosa; tra le classiche spicca la Tre Valli Varesine. L’anno scorso per i novant’anni Dino ricevette gli auguri da parte del presidente del Coni Giovanni Malagò, ieri è stato festeggiato dai familiari (nella foto): le figlie Greta e Cristina, la moglie Tania, il genero Gilberto Basaglia, che è anche tesoriere del Lions Club Portomaggiore-San Giorgio, e i nipoti Edoardo e Bianca. "E’ stata una festa all’insegna dei ricordi e della serenità – racconta il genero Gilberto Basaglia –. Dino si è commosso rievocando la sua gioventù". Nei primi anni Duemila Dino Bruni ha ricevuto il "Filippide d’argento" alla carriera, il riconoscimento che il Comune attribuisce agli sportivi che si sono distinti in carriera; per l’occasione in sala consiliare era arrivato il suo amico Ercole Baldini, ed era stato presentato anche un libro che ne ripercorreva le gesta.

Franco Vanini