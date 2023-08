di don Giampiero Mazzucchelli

Gesù sta attraversando un luogo non abitato da ebrei e una donna cananea, sorprendentemente, lo avvicina, per chiedergli di salvare la propria figlia, che è molto malata. Nel Vangelo sono molte le persone pagane che chiedono una grazia a Gesù, ma questa volta Lui nemmeno le rivolge la parola. Sembra che sia indifferente. Ma questa donna ha la tenacia di una madre, che sa donare la propria vita per la salvezza dei figli. Persino i discepoli si lasciano intenerire da questa donna, e chiedono a Gesù di aiutarla. Ma Gesù ribadisce che è stato mandato prima agli ebrei, poi agli altri. Quella madre allora si prostra davanti a Gesù, non demorde, chiedendo “Signore aiutami”, ma Gesù dice che “non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”, per dire che agli ebrei non va tolto il pane per darlo a chi figlio non è, come a dire una superiorità degli ebrei rispetto a tutti gli altri popoli. Ma la risposta della donna, è di chi è mosso dalla sofferenza che tocca la propria carne, e in modo geniale utilizza l’immagine della tavola per dire che lì attorno si radunano padroni e cani, e insieme mangiano, i cani anche solo le briciole che cadono dal tavolo.

Questa affermazione fa riconoscere a Gesù la fede di questa donna, che Egli definisce grande, perché non solo ha insistito volendo l’attenzione di Gesù per la guarigione della propria figlia, ma amplia la prospettiva di Gesù. Se è vero che gli ebrei fanno parte del popolo che Dio s’è scelto, questo episodio dice che anche i pagani si nutrono della stessa grazia che scaturisce da Dio, se solo scelgono di fidarsi di Lui.

Questo incontro ci evidenzia una caratteristica di Dio: avere sempre compassione quando c’è sofferenza. Ci dice che Dio si ferma davanti a coloro che soffrono, e gli chiedono aiuto, e lui certamente non passa oltre. Vuol dire che non è indispensabile essere ebrei o cristiani per ricevere la grazia di Dio, ma avere fede in Gesù. Questo a Dio basta. La salvezza di Dio è per tutti, perché ciascuno ha ricevuto la vita da Lui e vive in quella casa comune che è il mondo, un grande tavolo a cui tutti mangiamo. Così come il cibo del mondo è per uomini e donne di tutte le religioni ed etnie, così è per la grazia di Dio. Basta chiedere a Lui di fermarsi, di salvarci dalle nostre miserie, e credere al suo essere dono di vita nuova.