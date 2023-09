Diodato, il ’tour della bellezza’ parte dal Teatro Abbado

"Quando mi capita di suonare in luoghi magnifici come il Teatro comunale di Ferrara mi viene da pensare che forse dovrei fare un tour della bellezza, nei luoghi della bellezza". A dirlo è stato, l’altra sera dal palco dello stesso Teatro ‘Abbado’, Diodato (nella foto), vincitore di Sanremo 2020 e David di Donatello (e anche Nastro d’argento) per la migliore canzone originale con “Che vita meravigliosa”, doppio disco di platino con “Fai Rumore”, e già miglior artista italiano agli Mtv Europe Music Awards. Un lungo elenco di successi che ha ripercorso insieme al giornalista Stefano Mannucci, nell’ambito della manifestazione Imaginaction, il festival internazionale dei videoclip che si è chiuso ieri sera con un omaggio a Robert Watts e al suo Star Wars. L’appuntamento di mercoledì si è aperto sulle note e con la testimonianza di Marco Masini, non nuovo al palco di Ferrara, dove era stato anche il 4 dicembre dell’anno scorso, nel corso del suo tour “Oltre 30 anni insieme. T’innamorerai di noi”. Diodato, a fine serata, è stato premiato da Stefano Salvati, regista e produttore e direttore artistico del festival, che ha rivelato: "È una delle serate più belle di Imaginaction".