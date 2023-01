Dipendente licenziata, attesa per i testimoni

di Cristina Rufini

FERRARA

C’è da attendere ancora qualche settimana, prima di capire se e quanti testimoni saranno ascolati dal giudice civile che è chiamato a confermare o revocare il licenziamento di una funzionaria dell’’amministrazione comunale di Ferrara. Ieri infatti il magistrato della sezione civile che se ne occupa ha ricevuto le ulteriori richieste delle parti, oltre le memorie già depositate. Si tratta di elenchi di testimoni che la difesa da una parte e l’amministrazione comunale dall’altra, vogliono portare all’attenzione del giudice, per ricostruire la propria verità. Dopo queste ulteriori istanze, c’è stata la riserva sulla decisione che sarà sciolta tra un mese circa, quando il giudice comunicherà se e quali testimoni saranno ammessi. Il passaggio di ieri è la conseguenza del mancato accordo tra le parti emerso nell’udienza di ottobre scorso, quando il giudice non ha potuto fare altro che prendere atto della distanza tra le parti.

La dipendente licenziata – assistita dall’avvocato Maurizio Servidio – chiede il reintegro sul posto di lavoro, mentre l’amministrazione comunale vuole in questo caso un provvedimento ’importante’ nei suoi confronti. Da alcune segnalazioni giunte ai vertici dell’amministrazioni erano scattati gli accertamenti compiuti della polizia locale nei confronti di presunti ritardi sul rientro al posto di lavoro da parte della funzionaria. Secondo quanto riportato nel provvedimento di licenziamento immediato, senza necessità di preavviso, la dipendente si sarebbe fermata a fare acquisti o comunque a guardare merce ai banchi del mercato settimanale. E, sempre secondo le contestazioni che sono state mosse dall’amministrazione comunale nella lettera di licenziamento, non si sarebbe trattato di un episodio singolo.

La funzionaria comunale finita nel mirino alla richiesta di spiegazioni dell’Amministrazione che è assistita in giudizio dall’avvocato Edoardo Nannetti – aveva risposto spiegando di essere uscita per una commissione di lavoro, e nel rientrare al palazzo comunale. Era passata dai banchi del mercato che si trovavano sulla via del ritorno. Ed ha sempre sostenuto che si sia trattato di un provvedimento ingiusto dopo 30 anni di lavoro, decidendo così di impugnare il licenziamento davanti al giudice del lavoro di Ferrara e chiedendo l’immediato reintegro sul posto di lavoro. Il primo appuntamento davanti al giudice c’è stato il 27 settembre scorso, quando fu data la possibilità alle parti di trovare un accordo. Intesa che, come anticipato, non c’è stata.