"Dipendenti comunali se ne vanno. Preoccupati di quanto accade"

Si dimette a Vigarano Mainarda un secondo dipendente comunale in pochi mesi e i consiglieri della lista civica ‘ViviAmo Vigarano’, Lisa Pancaldi, Olao Guidetti, Salvatore Ilacqua, colgono l’occasione per una riflessione. "Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per la gestione del personale dell’ente. Nel giro di poco tempo – spiegano – abbiamo perso due figure apicali con comprovata esperienza pluriennale in settori importanti. La prima ha lasciato il ‘’posto fisso’’ di un’amministrazione pubblica per passare al privato – raccontano – e l’altra addirittura ha accettato un trasferimento fuori regione pur di allontanarsi da Vigarano".

Da qui una promessa: "Il nostro obiettivo nel breve periodo – dicono – è intraprendere tutte le strade per monitorare in maniera scrupolosa la situazione che riguarda i lavoratori del nostro Comune e le ragioni che hanno portato a queste dimissioni". Poi una riflessione politica.

"E’ innegabile che molte delle faccende che riguardano l’amministrazione e la gestione dell’ente ci lasciano molto perplessi. Come consiglieri dimostriamo la nostra vicinanza ai lavoratori del nostro Comune che quotidianamente si adoperano per far funzionare nel migliore dei modi i servizi per i cittadini ed al tempo stesso agiremo, per quanto di nostra competenza, per garantire che l’attività lavorativa venga svolta in totale serenità e nel rispetto delle regole". Immediata la risposta del sindaco Davide Bergamini: "Non c’è nulla da temere, perché come succede in tutti i posti di lavoro, le persone hanno la libertà di scegliere che tipo di lavoro fare e dove lavorare – dice –. Non entriamo nel merito e nelle decisioni dei dipendenti che hanno deciso di lasciare il comune. La nostra amministrazione è l’unica che dopo dieci anni assume, inoltre sostituiremo i dipendenti che hanno fatto altre scelte di lavoro. Non capiamo la presa di posizione di questa opposizione, che cerca di buttare come sempre fumo negli occhi ai cittadini. L’opposizione cerca sempre di evidenziare cose che non ci sono. Non vediamo nulla di strano, abbiamo avuto tecnici che venivano da altri comuni. Ognuno è libero di fare scelte nel rispetto dei regolamenti".

Claudia Fortini