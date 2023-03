Dipendenza dalle droghe Una lezione al Montalcini

Al "Rita Levi Montalcini" di Argenta si è approfondito il tema della dipendenza dalle droghe. Diverse classi dell’istituto hanno partecipato a una conferenza sull’attualissima tematica della dipendenza in tutte le sue molteplici angolazioni e sfaccettature. L’incontro rientra nell’ambito della programmazione di educazione civica proposta dal Levi Montalcini ai suoi studenti e ha avuto come relatrice Sibilla Coletta, psicologa del SerD di Portomaggiore che ha illustrato le varie forme di dipendenza diffuse tra i giovani e gli adulti. In modo particolare si è discusso degli effetti che le sostanze psicoattive (droghe di vario genere anche di facile reperibilità, alcool, nicotina) producono a livello fisico e psicologico. Al di là dei preoccupanti effetti a livello fisico che l’assunzione prolungata di sostanze comporta, ci si è interrogati soprattutto sulle motivazioni di natura psicologica che possono spingere le persone a intraprendere strade pericolose e imprevedibili. Nel corso dell’incontro gli studenti hanno interagito con interesse e convinzione, riportando anche le loro esperienze e proponendo soluzioni alternative alla tentazione di ricorrere a sostanze per evadere da una realtà insoddisfacente: gli amici, la musica, la scrittura, la lettura, il disegno, sono solo alcune delle possibili strade alternative ai percorsi pericolosi insiti nel ricorso a sostanze dagli effetti devastanti. L’iniziativa ha, quindi, incontrato il plauso di studenti e docenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con personale esperto.