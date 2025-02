Dipendenze patologiche, . Serd e 118 uniscono le forze

Il servizio emergenza territoriale 118 e il Servizio per le Dipendenze Patologiche (Serdp) uniscono le forze: il nuovo patto di collaborazione consoliderà una sinergia preziosa attraverso delle procedure di intervento condivise, dei momenti di formazione biunivoca e la partecipazione congiunta ad eventi di aggregazione giovanile. L’obiettivo principale è la costruzione di una rete tra i servizi di prossimità, dedicando una particolare attenzione alla popolazione giovanile. A partire dal 20 febbraio, infatti, si darà il via al processo di formazione reciproca nei diversi ambiti di competenza, con il corso ‘Le dipendenze patologiche nei contesti di prossimità e riduzione del danno’ tenuto dal Serdp per approfondire il tema delle sostanze e con una disamina delle modalità di primo soccorso a cura del 118. Le azioni mirate a integrare il lavoro dei due servizi proseguiranno con l’impegno a partecipare in maniera congiunta agli eventi quotidiani e notturni frequentati specialmente dalla fascia di popolazione giovanile, target d’elezione per il lavoro di prevenzione. Si tratta di momenti sociali che già venivano presidiati dall’Unità di strada e che verranno in questo modo potenziati creando delle aree di soccorso, per evitare l’ospedalizzazione ove non necessaria e intercettare i consumatori precocemente. Infine, ogni ambulanza verrà dotata di un kit informativo con i riferimenti essenziali per contattare il Serdp, anche in questo caso al fine di perseguire l’intercettazione precoce e un’antidispersione del paziente con sintomatologia appropriata alla presa in carico.

La collaborazione fra i due servizi contribuirà dunque a dar seguito all’obiettivo di una sempre maggiore integrazione fra le équipe.