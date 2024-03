Diplomatic Days al via, bandiere di 27 Paesi

Ben 27 Paesi rappresentati per 5 Contenenti. Sono i ‘numeri’ del Diplomatic Days, la due giorni dedicata agli scambi commerciali realizzata da Sipro- Agenzia per lo Sviluppo di Ferrara, che porterà oggi e domani nella città estense diplomatici e ambasciatori di tutto il mondo.

Nello specifico di Austria, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Norvegia, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Serbia, Lituania, Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Sud Africa, Messico, Uruguay, Argentina, Nuova Zelanda, Cina, Camera di Commercio Indiana per l’Italia, Camera di Commercio Italia –Kazakhstan, Camera di Commercio Italo-Brasiliana, American Chamber of Commerce in Italy. La due giorni – "iniziativa unica in Italia", puntualizza Stefano di Brindisi, Amministratore Unico Sipro – ambisce a creare rapporti con gli enti di sviluppo dei Paesi che interverranno per fare conoscere Ferrara". Un concetto di scambio che, secondo di Brindisi, va "oltre la narrazione di Ferrara sempre fanalino di coda per sviluppo e crescita. Non è così. L’interesse intercettato conferma che è un territorio attrattivo, con potenzialità che vanno valorizzate".

L’evento si aprirà oggi, alle 11, a Palazzo Muzzarelli Crema (via Cairoli, 13) con il work shop ‘Investire nella provincia di Ferrara’. Presenti il Comune, col sindaco Alan Fabbri, la Regione, Art-ER, la Provincia, l’Unife. Oltre che il Ministero dell’Ambiente, con un video intervento di Gilberto Picchetto Frattin. Seguiranno speach dei vertici di tre aziende rappresentative in termini di sostenibilità, tecnologia/robotica, industria della salute: Ifm (polo industriale, con Paolo Schiavina); Makros (protezione beni culturali, con Massimo Luise), Lp-tech (Cranioplastica Unife, con Alba Scerrati). Venerdì visita a realtà multinazionali: Manifattura Berluti, Lte-Toyota, Fri-EL Green House.