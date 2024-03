’Diplomatic days’, la città diventa il fulcro di scambi commerciali

Una due giorni in cui Ferrara diventerà, a tutti gli effetti, capitale delle relazioni commerciali. In città, il 7 e 8 marzo, approderanno diplomatici – consoli e ambasciatori – di 27 Paesi e 5 Continenti. Il titolo dell’evento è ’Diplomatic Days’. Presentato ieri nel Salone d’Onore di Palazzo Muzzarelli Crema, è stato ideato e realizzato da Sipro – Agenzia per lo Sviluppo della Provincia di Ferrara. Come spiega l’Amministratore Unico, Stefano di Brindisi, sottolineando l’ingente lavoro svolto, "abbiamo deciso di osare, facendo qualcosa al di fuori delle prassi consolidate. Il riscontro è stato premiante". Notoriamente avverso alla narrazione ‘Ferrara fanalino di coda dell’Emilia Romagna’, di Brindisi ha creduto nelle potenzialità del territorio e ha deciso di metterlo in vetrina. Favorendo una tipologia di "rapporti diretti tra aziende e rappresentanti commerciali dei Paesi di riferimento". Quindi Austria, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Norvegia, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Serbia, Lituania, Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Sud Africa, Messico, Uruguay, Argentina, Nuova Zelanda, Cina, Camera di Commercio Indiana per l’Italia, Camera di Commercio Italia – Kazakhstan, Camera di Commercio Italo-Brasiliana, American Chamber of Commerce in Italy. "Un ringraziamento dovuto, necessario" da Matteo Fornasini, assessore al Bilancio, Commercio e Turismo che ha marcato il fatto che "la nostra provincia esprime eccellenze a livello internazionale. Dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo costruire una rete istituzionale a supporto e sostegno delle imprese". Sulla stessa linea Gianni Baravelli, console onorario Norvegia e Svezia e coordinatore evento. "Abbiamo fatto qualcosa di unico in Italia. Usare la rete diplomatica per fare conoscere Ferrara". La due giorni è stata illustrata da Ana Fregnan, responsabile evento Sipro. Giovedì workshop a Palazzo Muzzarelli Crema aperto dal sindaco, Alan Fabbri. Video messaggio del ministro all’Ambiente Gilberto Picchetto Frattin. Work shop con istituzioni e aziende. Interverranno: Paolo Schiavina, ad Ifm (polo industriale); Massimo Luise, fondatore e ceo Makros (incubatori Sipro); Alba Scerrati, fondatrice con Paolo Zamboni di LP-TECH (Unife). Venerdì visita a manifattura Berluti, Lte-Toyota, Fri-EL Green House.