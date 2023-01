Direttori sanitari, il nuovo incarico di Giuliana Fabbri

Giuliana Fabbri, sub commissario sanitario dell’azienda ospedaliero-Universitaria, da mercoledì scorso è la coordinatrice del collegio dei direttori sanitari dell’area vasta Emilia centrale (Avec). La nomina arriva in sostituzione di quella di Elda Longhitano, che ha ricoperto anch’essa il ruolo di sub commissario sanitario del Sant’Anna. Tale collegio supporta e affianca il lavoro del comitato dei direttori generali delle aziende sanitarie che appartengono ad Avec (composta dall’Azienda USL e Ospedaliera di Bologna, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dall’Ausl di Imola, dall’Ausl e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara). Al fine di consentire forme di consultazioni e una maggiore collaborazione e coordinazione tra gli organi di vertice delle aziende sanitarie dell’Avec è stato costituito il comitato dei direttori composto dai direttori generali delle Aziende Sanitarie.