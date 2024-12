Direzione della struttura Pma. Il sindaco: "Giuste le scelte?"

LAGOSANTO

La recente notizia della nomina del professor Pantaleo Greco quale direttore ad interim della struttura complessa di Procreazione medicalmente assistita (PMa) all’ospedale di Lagosanto, in seguito alla sospensione disciplinare di un medic, ha portato il sindaco di Lagosanto, Cristian Bertarelli, ha porsi inevitabilmente interrogativi di natura tecnica, normativa e organizzativa. "Tali quesiti non possono essere ignorati, soprattutto alla luce dell’importanza e della delicatezza del lavoro svolto in un centro di terzo livello – si legge in una nota del sindaco – con specifico riferimento alle procedure avanzate come la diagnosi genetica preimpianto (Pgd). Sebbene il curriculum vitae delprofessor Greco, con un percorso professionale di rilievo nelle discipline di Ostetricia e Ginecologia, confermi la sua indubbia preparazione clinica e accademica, va rilevato che la direzione di una struttura Pma, e nello specifico di un centro di terzo livello, richiede competenze molto specifiche e dettagliate che esulano dal solo profilo ginecologico generale". Bertarelli poi conclude: "Si rende quindi doveroso chiedere all’Azienda Sanitaria quali siano stati i criteri adottati per conferire al professor Greco tale incarico temporaneo e, in particolare, se lo stesso possa dimostrare un’esperienza diretta e documentata nell’ambito della diagnosi genetica preimpianto e delle procedure avanzate di manipolazione embrionale previste dai centri PMa di terzo livello. Questa richiesta di chiarimento diventa ancora più stringente considerando la contestuale sospensione di un altro medico, responsabile del laboratorio della medesima struttura, figura essenziale per garantire il buon funzionamento".