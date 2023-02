"Dirigente, nessuna discriminazione Errore dare tutto in pasto ai social"

di Federico Di Bisceglie

Una difesa accorata, su tutta la linea dell’operato della preside del liceo Ariosto, Isabella Fedozzi. Questa volta, a intervenire sul tema che sta infiammando il dibattito da giorni – lo scontro verbale tra la dirigente e la presidente di Arcigay Manuela Macario nel corso di un’assemblea di istituto – sono due rappresentati dell’Ariosto: Ester Leonardi e Samuele Pazzi. Nella missiva i ragazzi tengono a precisare che si tratta di un’iniziativa personale, per "prendere le difese non solo degli studenti, bensì di tutta la scuola". La sostanza poco cambia e, nella ricostruzione dei fatti (che ripercorrono le tappe anche precedenti all’assemblea stessa), i due rappresentanti smontano la versione di Macario. "Nonostante alcune famiglie avessero espresso preoccupazione in merito all’argomento scelto da noi per l’assemblea – riferiscono Leonardi e Pazzi – la dirigente è stata la prima a sostenere la realizzazione dell’assemblea, così come ha sostenuto tutte le attività organizzate nel corso degli ultimi tre anni". Oltre a questo, i rappresentanti – con tanto di decreto legislativo 2971994 alla mano – precisano che "il digerente ha il diritto di intervenire in assemblea, ai fini dello svolgimento ordinario". Ciò che rileva è che i ragazzi contestano "il comportamento di Macario" che, secondo loro, "anche se si è trovata in disaccordo con elementi presenti nel discorso della dirigente, avrebbe potuto manifestarlo in separata sede e non certo davanti a una platea di studenti, creando disagio, imbarazzo e disorientamento". I rappresentanti non digeriscono neanche il post sui social e il clamore mediatico. "Troviamo ingiusto – si legge nella missiva – che sia stato deliberatamente screditato il nostro liceo". E dunque "errori o incomprensioni tra la dirigente e Macario – osservano – non dovevano diventare un problema di stato, ne tanto meno infangare il lavoro che si svolge all’interno del nostro istituto, la cui reputazione da decenni si caratterizza per la difesa di valori di libertà e inclusione". Insomma una difesa della scuola, del pluralismo e della dirigente scolastica. Oltre che una critica, neanche troppo velata, alla presidente di Arcigay.

Di contro, il legale di Macario, Claudio Maruzzi continua a sostenere la tesi della sua assistita e ha deciso di scrivere all’ufficio scolastico regionale, alla dirigente scolastica e al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Al di là del ribadire "l’entrata a gamba tesa della dirigente", durante il discorso della presidente di Arcigay e di averle "inopinatamente tolto il microfono invitandola bruscamente a sedersi", la vera finalità della missiva del legale è un’altra. Ed è in qualche modo esplicitata alla fine del testo. "Invio questa lettera – si legge – anche agli organi istituzionali titolari di funzioni di vigilanza sull’operato del dirigente scolastico, per conoscenza e per le eventuali determinazioni". Tradotto: per valutare eventuali provvedimenti da prendere nei confronti della dirigente. Ora, attendiamo una lettera da Roma. O da Bologna. Magari che metta definitivamente la parola fine a questa lunga storia. In un senso o in un altro.