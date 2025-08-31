Dirigenti scolastici al lavoro: "Bondeno è un’eccellenza"

"A Nello Califano un sincero benvenuto, a Luca Maiorano un caloroso bentornato. A entrambi: in bocca al lupo e buon lavoro per garantire la migliore istruzione possibile a Bondeno". Questo l’augurio che il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri, hanno rivolto ai due nuovi dirigenti scolastici del territorio recatisi in visita istituzionale presso il Municipio.

Nello Califano è una “new entry”: da settembre guiderà l’Istituto Comprensivo “T. Bonati” che accorpa tutti i plessi locali dalla scuola dell’infanzia alla secondaria inferiore (ex medie). Luca Maiorano, dopo aver ultimato il passaggio di consegne con Califano, assumerà la direzione dell’Istituto Superiore “G. Carducci” di Ferrara, che per il territorio locale si tradurrà nella reggenza del Liceo scientifico e dell’Ipssc.

"Da noi, Maiorano non ha bisogno di presentazioni – hanno commentato Saletti e Poltronieri –: in questi tre anni, con grande spirito collaborativo, abbiamo portato a termine progetti sempre più ambiziosi che hanno migliorato la qualità della didattica di bambini e ragazzi e hanno portato sensibili ammodernamenti alle pur recenti scuole".

Il riferimento degli amministratori è rivolto a vari aspetti, dalla didattica innovativa introdotta alle medie con le classi tematiche e i nuovi armadietti, fino al progetto di comunicazione aumentativa in tutte le scuole per superare le difficoltà comunicative di chi ha bisogni complessi, e poi i corposi investimenti sull’infanzia ribattezzata “Il giardino”, e altro ancora.

"Bondeno si caratterizza per servizi di eccellenza offerti a famiglie e studenti – hanno concluso Saletti e Poltronieri –, possibili soltanto grazie a una costante sinergia fra amministrazione e scuole. Dai bonus libri e cancelleria ai diari scolastici, dal trasporto intercomunale gratuito a quello porta-a-porta".