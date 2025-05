Diritti dei consumatori, tre giorni di formazione, confronto e tutela

Da domani a sabato, Ferrara si trasformerà nella capitale dei diritti dei consumatori, ospitando un’iniziativa nazionale promossa da Lega Consumatori in collaborazione con l’Associazione Ferrara Cambia: tre giorni di seminari, talk tematici, laboratori, dibattiti e confronti aperti, tra professionisti del settore, esperti e cittadini.

Prevenzione delle truffe ai danni dei consumatori e risvolti psicologici sulle vittime; dipendenza da gioco d’azzardo patologico ed altre dipendenze comportamentali; diritto dei consumatori tra norme italiane ed europee; conciliazione stragiudiziale in bollette di luce, gas e telefonia; sovraindebitamento, cartelle esattoriali e possibilità di tutela; comunicazione interpersonale, ascolto attivo e gestione del conflitto, questi i temi al centro della tre giorni di formazione.

Parteciperanno come relatori rappresentanti della Lega Consumatori, tra cui Cristina Cafferata, presidente nazionale della Lega Consumatori, Enrico Scarazzati, vice presidente nazionale, e Andrea Maggi, consigliere nazionale, che modererà anche la prima giornata e professionisti della salute mentale come Elisa Stefanati, psicoterapeuta e giornalista.

"Questa iniziativa – spiega Maggi – è un’occasione preziosa per condividere competenze e rafforzare l’identità degli operatori che, ogni giorno, rappresentano il volto umano della tutela dei diritti. Formarsi significa saper ascoltare, comprendere, orientare, ma anche prevenire. Vogliamo che ogni cittadino che si rivolge ai nostri sportelli trovi accoglienza, competenza e rispetto".

"Per tre giorni – dichiara Scarazzati – Ferrara sarà il cuore pulsante della cultura consumerista in Italia. La Lega Consumatori ha scelto di investire sulla formazione perché è il primo strumento di giustizia sociale".

L’evento – aperto al pubblico anche non specialistico – si svolgerà nella sala convegni dell’Hotel Carlton (piazza Sacrati) e nell’Aula Magna dell’Università Cantemir (via Contrari, 5). Consigliabile, ma non necessaria la prenotazione allo 0532 478118 (mail. ferraracambiaaps@gmail.com).