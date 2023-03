Diritti negati, il dramma delle donne iraniane Un incontro con le classi del liceo Ariosto

"Abbiamo scelto ancora una volta di coinvolgere le scuole nelle nostre iniziative in occasione dell’8 marzo. Il confronto con le studentesse e gli studenti è l’occasione migliore per fermarsi e riflettere, e fare il punto su ciò che si è fatto e ciò che resta da fare per tutelare i diritti e valorizzare le qualità delle donne e raggiungere la piena parità di genere". Fare il punto della situazione e programmare nuove azioni per il futuro: è questo, spiega Jessica Morelli presidente di Cna Impresa Donna, l’obiettivo delle due iniziative programmate dalla confederazione per oggi e domani in occasione della giornata internazionale della donna. Oggi Cna Impresa Donna sarà al liceo Ariosto, per un incontro che coinvolgerà le classi I P e II R. Si parlerà dei diritti calpestati delle donne iraniane partendo dalla mostra ‘Come l’acqua’ recentemente ospitata da Cna.