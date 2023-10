Disabili tra le difficoltà a Ferrara: "Ripagrande e corso Isonzo, il passaggio è un’odissea"

Ferrara, 25 ottobre 2023 – È un punto di vista particolare e problematico quello che danno Fausto Bertoncelli, del comitato ferrarese area disabili, e Renzo Rimessi, dell’Unione ciechi e ipovedenti, in merito ai lavori ancora in realizzazione tra via Ripagrande e corso Isonzo. Bertoncelli nei giorni scorsi ha infatti girato e fatto circolare tramite i suoi profili social un video in cui mostrava le difficoltà quotidiane di una persona in sedia a ruote nel percorrere non solo la rampa della piazzetta tra le vie Ripagrande e Piangipane, ma anche i marciapiedi e le vie intorno, gli attraversamenti che le interessano, strade dissestate perché ancora in parte soggette a lavori, con buche, cordoli interrotti per restrizioni dei marciapiedi, o gli stessi marciapiedi rialzati che non sono raccordati. E qui la toppa è diventata peggio del buco: "Dopo il mio video e la segnalazione che ho fatto al Comune – spiega – è stato aggiunto catrame, pensando di rendere accessibili i marciapiedi, peggiorando addirittura la situazione. Pur essendo area di cantiere la viabilità è aperta ed è pericoloso, qualcuno può farsi male".

Fausto Bertoncelli impegnato nel difficile tentativo di salire su un marciapiede

La richiesta fatta sia da Fausto Bertoncelli sia da Renzo Rimessi è che i garanti e le associazioni come il Comitato ferrarese area disabili e l’Unione ciechi siano coinvolte prima di fare i lavori: "Un esempio – aggiunge Bertoncelli – è il progetto della stazione degli autobus in via del Lavoro, per cui ci è stato chiesto un parere sul posizionamento del percorso tattilo plantare e abbiamo visto che ne hanno messo in punti in cui non serviva, quindi abbiamo fatto togliere il superfluo e questo ha permesso anche di risparmiare". Altre proposte arrivate dai comitati sono di semafori a chiamata in attraversamenti particolarmente pericolosi per persone cieche e ipovedenti, come tra via Garibaldi e via Cassoli e nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, oltre a mantenere l’attenzione sulle distese, che non devono coprire i percorsi tattilo plantari e devono lasciare uno spazio di transito adeguato "Non chiediamo assolutamente di toglierle o ridurle – specificano i due –, ma di fare attenzione".

Esempio più lampante di lavori fatti in maniera non accessibile che ora dovranno essere riadattati è piazza della Repubblica: la riqualificazione, infatti, non ha reso accessibile la zona della fontana, come anche via della Luna che, acciottolata, non ha raccordi utilizzabili dalle sedie a ruote. "Il processo ha portato a una conciliazione – continua Bertoncelli –, il Comune ha già predisposto il collegamento da via della Luna, ora deve creare la rampa d’accesso, che da piazza Castello andrà verso la fontana". "Per questa vicenda il Comune è stato condannato per discriminazione – sottolinea Rimessi –. Forse la prossima volta ragioneranno sul consultarci prima". Quello che vogliono chiarire Bertoncelli e Rimessi è che la loro non vuole essere una critica legata al colore politico, ma è puramente basata sui fatti perché "la disabilità è democratica – concludono in coro –, colpisce tutti indistintamente, allo stesso modo".