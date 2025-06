Disabili e inclusione, un nuovo centro

Oggi alle 11 in via Traversagno 31, sarà inaugurato il nuovo centro socio occupazionale ’Il cuore di Chisciotte’ di Cooperativa Azioni che aderisce al sistema Confcooperative. Il centro rappresenta un importante punto di riferimento per l’inclusione e l’integrazione sociale delle persone con disabilità. Saranno presenti Ruggero Villani, presidente della cooperativa, Cristina Coletti, assessore politiche socio sanitarie, Alessia Veronese, coordinatrice del Cso, Cristina Pellicioni, amministratore unico Asp, don Paolo Cavallari, parroco di Mizzana. A seguire, taglio del nastro, visita guidata al centro, lettura di brani e alle 12 buffet.