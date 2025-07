"Disabili, Estensi e Spina attrezzate"

Il problema degli accessi nelle spiagge comacchiesi ai disabili sollevato da Marco Malagodi, consente una disamina sulla situazione anche nei lidi Estensi e Spina, ma anche a Volano, dopo quelli di Portogaribaldi, Nazioni, Pomposa e Scacchi. La dirigente per la Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari Luana Guietti, facendosi portavoce dei 55 bagni tra Estensi e Spina, precisa che "tutti i bagni e stabilimenti balneari aderenti alla mia Cooperativa, e ne rappresentiamo la quasi totalità di quelli di Estensi e Spina, hanno dal 1994 spogliatoio e servizio igienico per disabili e le passerelle consentono il passaggio di una carrozzina fino quasi al mare. Le nostre spiagge sono soggette a ripascimento e quindi potrebbero mancare alcuni metri, essendo queste soggette ad autorizzazione. Abbiamo tra i nostri stabilimenti balneari – prosegue – chi è davvero sensibile e attento da avere non solo le carrozzine per la sabbia, per il bagno in mare, ma addirittura i lettini più alti per permettere una maggiore facilità ad accedere.

Alcuni hanno anche la carrozzina da mare per disabili Job, che risolve il problema di entrare in acqua, favorendo così il clima di divertimento proprio di una giornata di vacanza in spiaggia. Siamo in ogni caso aperti a suggerimenti che possano allietare a tutti la vacanza – aggiunge Guietti –, poiché credo che per tutti gli operatori la vacanza sia cercare di fornire il miglior servizio ai propri clienti, con o senza disabilità". La dirigente sottolinea come un altro tassello importante sarebbe quello di adeguare anche le vie di accesso, marciapiedi e strade, perché senza queste diventa comunque difficile raggiungere gli stabilimenti. Gli fa eco Luca Callegarini per i 17 bagni del lido di Volano, che afferma: "Siamo messi abbastanza bene anche a Volano. Purtroppo abbiamo talmente poca spiaggia che non si fa fatica a raggiungere il mare con gli accorgimenti posizionati dai gestori, anche se gli ultimi 10 metri proprio per la continua erosione non sono gestibili. Diversa la questione per recarsi dai parcheggi agli stabilimenti balneari, dove non mancano gli impedimenti per chi ha dei problemi di disabilità. La duna del retro spiaggia, che sconta forse diverse proprietà come Demanio e Provincia, rappresenta un’alzata di sabbia che capisco sia difficile da superare, ma sulla quale i gestori non possono intervenire. Appare davvero singolare come i passaggi realizzati da poco nella pineta dietro gli stabilimenti abbiano alla fine degli accessi che per un disabile sono insuperabili. Credo che su questi due punti – conclude Callegarini –, retro spiaggia e passaggi in pineta, si debba intervenire nel minor tempo possibile". cla. casta.