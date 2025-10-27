Disabili, il caso parcheggi: "Tolti in Largo Castello"

I parcheggi per disabili in Largo Castello sostituiti temporaneamente per l’evento “Autunno Ducale”, "senza considerare la possibilità di ripristinarli in qualche altro luogo". L’amara segnalazione, attraverso una lettera-appello al Carlino, arriva da Carlotta Damiani, donna con disabilità. Un’azione, spiega, che ha "ridotto la quota disponibile dei parcheggi per disabili già piuttosto esigua". Soprattutto se "consideriamo la presenza di molti di essi associati a contrassegno nominale", con altrettanti "non agibili in autonomia perché posizionati lungo strade dove vi è la presenza di ciottoli o sul lato sinistro della via, con gradini o muri che impediscono la discesa dell’utente di carrozzine o altri dispositivi". Non è finita. Secondo la lettrice "tutto questo in aggiunta, ovviamente, ai posti occupati da persone che non ne hanno diritto, cosa, tra l’altro, poco verificabile se si è da soli alla guida e che richiede un tempo di rimozione (e quindi un ulteriore impedimento) non indifferente".

Una denuncia che, precisa, non vuole essere una critica all’evento, come spiega subito: "Chiunque – scrive – apprezza gli eventi per la valorizzazione della città e del territorio, ma questi ci si augura siano pensati per includere tutti, e non che avvengano a discapito di parte dei cittadini". Da qui l’amara critica "per la mancanza di un piano B che tenga conto delle esigenze di chi troppo spesso è considerato soltanto come parte passiva della popolazione". Per l’ennesima volta, infatti, "sembra che i nostri (pochi e traballanti) diritti possano essere revocati a piacere, come fossero soltanto una gentile concessione di una società fatta da persone non disabili per persone non disabili".

Una svista, uno scivolone accidentale?, si domanda la lettrice. "Possibile, – continua – ma che si verifica ripetutamente (su quali parcheggi sono stati destinati i posti per i lavoratori degli stand durante gli eventi in Darsena di quest’estate?), forte dell’apparente convinzione che chi è ritenuto inerte probabilmente non fa rumore. E invece siamo vivi, vegeti e tendenzialmente arrabbiati. Più attivi di così". La donna, conclude, ha "già fatto le prime verifiche e attivato i canali istituzionali", con l’obiettivo di "portare la mia istanza, ma non solo, all’attenzione del Consiglio comunale. L’ennesimo spiacevole episodio che amplifica di non poco il mancato riguardo nei confronti di noi persone disabili nella partecipazione alla vita pubblica e sociale".

red.cro.