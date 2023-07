Disabili, il Comitato in Comune Focus sui progetti di accessibilità

Elaborare e realizzare progetti condivisi per disegnare una città pienamente accessibile. È con questa intenzione che si sono riuniti in municipio il vicesindaco Nicola Lodi, i dirigenti comunali e il gruppo di lavoro Accessibilità e mobilità del Comitato ferrarese area disabili. Realtà, quest’ultima, che a livello provinciale rappresenta oltre 50 associazioni, cooperative e fondazioni che trattano tutti i tipi di disabilità. Si sono trattati diversi temi, tra cui l’apertura di attività aperte al pubblico non accessibili, il posizionamento della segnaletica provvisoria, che viene collocata in occasione di cantieri, manifestazioni e ogni volta che si presenta la necessità di una modifica della viabilità, le verifiche sul corretto utilizzo del contrassegno disabili, la collocazione delle distese, i percorsi di accesso, i servizi igienici e la realizzazione e le dimensioni delle postazioni riservate a persone con disabilità in occasione degli eventi pubblici.

I rappresentanti del comitato hanno portato all’attenzione situazioni concrete e attuali. Lodi ha sottolineato che le diverse criticità saranno analizzate puntualmente insieme ai dirigenti e ai tecnici preposti. "Il confronto – ha detto il vicesindaco –, l’ascolto e i suggerimenti forniti da chi ha la percezione di difficoltà e disagi presenti in città, perché le vive quotidianamente in prima persona, sono sollecitazioni indispensabili per l’amministrazione per ottenere una città sempre più accessibile. In alternativa le persone con disabilità saranno costrette a denunciare fatti discriminatori, come recentemente accaduto". Per il Comitato ferrarese area disabili erano presenti il presidente Francesco Gattus, il responsabile del gruppo mobilità e accessibilità Fausto Bertoncelli, Renzo Rimessi (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e Lorenzo Cattani, in rappresentanza di Aism.