Disabilità, 18 milioni dalla Regione

La Regione ha stanziato 18 milioni di euro, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente, per promuovere il successo formativo e accompagnare l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti con disabilità. I fondi sono stati destinati a Comuni e Unioni di Comuni per la realizzazione delle “Misure a sostegno del successo formativo e delle transizioni verso il lavoro degli studenti”, promosse dagli enti locali. I destinatari degli interventi sono ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, senza limiti di età, oppure che hanno recentemente concluso tale percorso.

Nei Comuni di Cento, Terre del Reno e Poggio Renatico è stato attivato un percorso congiunto, in continuità con l’anno scorso, che ha portato nuovamente alla definizione di un progetto condiviso, fondato sul principio della sussidiarietà orizzontale e sul coinvolgimento attivo del Terzo Settore. Con determinazione n. 372 del 10 aprile 2025, il Comune di Cento – in qualità di capofila – ha pubblicato l’avviso pubblico di coprogettazione, al termine del quale è stato selezionato un ampio partenariato guidato dalla Fondazione Don Giovanni Zanandrea Onlus. Il progetto coinvolge realtà del territorio impegnate da anni nella promozione dell’inclusione, tra cui la Cooperativa Bangherang, il Consorzio Impronte Sociali (formato da Cidas, La Città Verde e Campi d’Arte), la Fondazione Imoletta, l’associazione Oltretutto e, per la prima volta, anche la Fondazione Anffas “Coccinella Gialla”, che ha scelto di partecipare facendo rete con le altre associazioni. Il progetto si sviluppa su più livelli: sono previste attività di orientamento e guidance per accompagnare i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita, iniziative di formazione esperienziale, percorsi di autorealizzazione e coinvolgimento della comunità.

L’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cento, Dalila Delogu, il vicesindaco di Terre del Reno, Filippo Marvelli, con delega alle Politiche Sociali e il presidente del consiglio comunale di Poggio Renatico, Pier Giorgio Brunello, dichiarano: "È un progetto di grande valore sociale perché in continuità con le attività avviate nel 2024 e rivolte ai giovani con disabilità dell’ultimo anno delle scuole superiori o appena diplomati. Grazie a nuove risorse regionali, abbiamo potuto attivare un nuovo processo di coprogettazione, che ha visto una significativa adesione da parte del Terzo Settore e ha dato vita a un gruppo di lavoro motivato e competente, pronto a realizzare interventi anche nel 2025".