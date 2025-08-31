Disabilità, aiuti tra autonomia e lavoro: "Il bando, importante strumento"

Favorire le condizioni per una vita il più possibile autonoma per le persone con disabilità e soprattutto garantirne l’inclusione lavorativa. A questo sono finalizzati i contributi erogati nell’ambito dell’avviso pubblico ‘casa-lavoro’, volto ad offrire un rimborso per le spese sostenute nel 2024 dalle persone con disabilità - e titolari di un contratto di lavoro - per raggiungere il luogo di impiego.

L’Assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune ha approvato l’accoglimento di 32 domande, per una somma di 54mila euro. "Questo – dichiara l’assessore – continua ad essere un sostegno fondamentale perché è una delle principali misure nell’ottica di favorire l’inclusione sociale nell’ambito del lavoro. In un contesto di difficoltà economica, il bando è stato anche un importante strumento per tutelare l’autonomia e il diritto al lavoro di tutti i cittadini. Un particolare ringraziamento anche agli operatori dello Sportello sociale Non Autosufficienza".

Ad ogni beneficiario è stato concesso un contributo, per un valore massimo non superiore a 3mila euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute nel tragitto casa-lavoro, nel corso dell’anno 2024. I rimborsi sono stati concessi a chi è ricorso ad un veicolo proprio – nella misura di 0,70 centesimi per ogni chilometro percorso – oppure agli utenti di taxi o servizi di trasporto sociale serviti a raggiungere il luogo di lavoro.