Disabilità e solidarietà La donazione del Lions

Il Lions Club Ferrara Diamanti ha realizzato due Tornei di Burraco amatoriali, con dolci , frutta e vini pregiati, al fine di raccogliere fondi per due associazioni del territorio, l’associazione Piccoli Grandi Cuori di Bologna e Coccinella Gialla di Cento, importante centro socio riabilitativo e residenziale per persone con disabilità."Tante le società che hanno aderito, provvedendo ai premi con torte, omaggio di vini pregiati e cesti di frutta - dice la Presidente Carla Resca - affiancate da stimate realtà commerciali di Cento come le pasticcerie La Farmacia, Bonazzi, Il Guercino e la pasticceria Pippo di Galeazza. Per lo scopo benefico dell’iniziativa si sono uniti anche Fabbri Frutta e Minarelli Frutta di Cento, Francesco Frutta e Verdura di XII Morelli e durante levento, si è anche sorteggiata la bicicletta che la Banca di Credito Cooperativo BCC aveva omaggiato, con la consueta generosità che la contraddistingue nel sostenere gli eventi di beneficenza del nostro territorio, e la bicicletta offerta da una Socia" .

Completa il quadro la Ditta Negrini. "La cornice che ha accolto tutta la manifestazione è stato lampio, meraviglioso e luminoso salone che la Ditta Guidetti Recycling di Renazzo che ha messo gratuitamente a disposizione il luogo - prosegue Carla Resca - una coralità di generose presenze ha poi fatto sí di riuscire a realizzare un evento benefico che ha permesso la donazione di 600 euro all’ associazione piccoli grandi cuori e di 1000 euro a Coccinella Gialla a testimonianza della importanza che riveste nella nostra realtà".La Coccinella persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della beneficenza di persone svantaggiate in situazioni di disabilità.

L.g.