"Disagi che troviamo in tutta l’Ue"

"Queste manifestazioni rappresentano l’espressione di un disagio che si sta affermando in tutta l’Unione Europea contro le iniziative proposte dalla Commissione con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050". Così il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca, che prosegue: "Siamo stati l’unica organizzazione che, fin da subito, ha contestato la nuova Pac, stigmatizzando il taglio agli aiuti e le condizioni per poterli ottenere, che disincentivano la produzione e creano notevoli disagi alle aziende. Nei prossimi giorni, il Ministero dell’Agricoltura aprirà specifici tavoli di lavoro sui temi più caldi: dalla Pac alla agli aspetti fiscali, dai settori in crisi come quello frutticolo, alla gestione del rischio. Per quanto riguarda quest’ultimo tema, la riduzione dal 70 al 40% dei contributi per stipulare polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche metterebbe in grande difficoltà le aziende, senza contare che un intervento così impattante su annualità pregresse (2022 e 2023) su coperture assicurative già da tempo stipulate, non è degno di un paese civile. La politica europea ha ridotto drasticamente l’utilizzo degli agrofarmaci".