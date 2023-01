"Disagi e aule ghiacciate alla scula primaria" L’attacco di Margutti: "Ambienti inadeguati"

"Il comfort e l’adeguatezza dei luoghi di insegnamento e di studio all’interno delle istituzioni scolastiche sono tra i diritti dello studente per uno sviluppo psico fisico adeguato". Parte da questo assunto l’interrogazione che ieri Futuro Comune, all’opposizione a Terre del Reno, ha presentato al sindaco in merito alla situazione del modulo temporaneo dentro al quale vivono gli studenti della scuola primaria di Mirabello. "Un edificio al quale era stata data una vita utile" di 10 anni e che da qualche tempo mostra evidenti problemi – dice il capogruppo Francesco Margutti –. Già il 14 luglio il nostro gruppo aveva presentato una interrogazione al sindaco chiedendo quali fossero gli interventi e gli importi di manutenzione programmati sull’attuale modulo temporaneo destinato alla scuola elementare di Mirabello per garantire agli alunni e a tutto il personale scolastico una permanenza dignitosa e confortevole al suo interno oltre il limite di 10 anni che era stato indicato inizialmente come durata dell’edificio". E prosegue parlando di aule fredde. "A quella richiesta ricevemmo rassicurazioni che evidentemente non fondavano su alcuna certezza, visto che oggi i nostri studenti hanno dovuto provare l’esperienza delle aule ghiacciate – dice Margutti - che la caldaia della scuola non funzioni bene lo si sa da anni ed è compito dell’amministrazione curarsi della sua manutenzione ed eventualmente la sua sostituzione. Siamo ben consapevoli, e molto contenti, che il procedimento amministrativo per la gara del nuovo Polo scolastico di Mirabello stia procedendo, ma è altrettanto vero che per almeno altri 2 anni i nostri bambini dovranno frequentare la scuola primaria all’interno dell’edificio di Piazza Roda. Quindi non accettiamo che già ora si faccia la scelta di trascurare la manutenzione e l’eventuale sostituzione di impianti non più funzionanti". E rincara. "Non è colpa dei bambini se i ritardi nella costruzione del nuovo Polo Scolastico hanno reso questo edificio vecchio – conclude – se fosse stato costruito nel 2018-2019 ora non ci troveremmo a parlare di aule fredde e di una primaria che oggi dovrà traslocare nella scuola media" .