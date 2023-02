Disagi in via Darsena Il dirigente comunale: "Stop cantiere a maggio Terminal, affidati i lavori"

di Federico Di Bisceglie

Lavori e disagi. Tante sono state le testimonianze di cittadini che lamentano più di un problema legato all’individuazione di via Darsena come terminal provvisorio degli autobus. In questi giorni il nostro giornale ha dato voce a sfoghi di vario genere, per la verità legati al ‘connubio’ tra spostamento del terminal dai Rampari e lavori legati al Piano Periferie. Proprio su via Darsena. C’è, però, una novità importante che potrebbe fare molta chiarezza: entro maggio verranno conclusi i lavori sulla via Darsena. Il terminal provvisorio, invece, rimarrà lì fino alla fine dell’anno scolastico.

Antonio Parenti, capo del settore Lavori Pubblici del Comune mette in fila una serie di elementi che mettono un po’ di ordine a facilitano la comprensione degli interventi anche nella loro complessità. Partiamo dagli interventi legati al Piano Periferie. "I lavori sull’asta di via Darsena – rivela il tecnico – saranno ultimati entro il maggio prossimo. A quella data avremo ultimato il 95% del cantiere, per così dire. Rimarrà infatti da realizzare la pista ciclabile a ‘sbalzo’ che collega via Darsena a via Bologna. Per realizzare quell’ultima tranche di cantiere, però, si è deciso di aspettare la fine delle attività didattiche".

Per cui, tra poco più di un paio di mesi, l’arteria cittadina sarà percorribile nei due sensi di marcia, ma verso via Bologna, circa all’altezza del ristorante ‘Tri Scalin’, sarà a ‘fondo chiuso’. I lavori dureranno circa due mesi. Ne risulta che, alla riapertura delle scuole il prossimo anno scolastico (da settembre, dunque), la via sarà completamente aperta e rifatta. Non solo. "Stiamo lavorando – prosegue il dirigente – affinché i bus che effettuano il servizio scolastico siano dirottati verso il nuovo terminal di via del Lavoro che, pur non essendo concluso, sarà in parte già funzionante". Ma su questo punto torniamo fra un attimo. Restiamo invece sul piano Periferie.

"La pista ciclabile che si snoda lungo corso Isonzo – annuncia Parenti – a lavoro ultimato, non avrà più interruzioni e congiungerà i Rampari e via Piangipane senza soluzione di continuità". Andiamo al terminal di via del Lavoro e alle problematiche sorte dopo lo ‘smantellamento’ di quello in Rampari. "Da lunedì scorso – scandisce il dirigente dei Lavori Pubblici – abbiamo chiuso il terminal di Rampari, per permettere alla ditta che sta eseguendo i lavori in quella zona (tra corso Isonzo, via Piangipane fino ad arrivare all’ex Mof) di poter operare in maniera agevole. Per ovviare al problema logistico legato ai mezzi di trasporto, in accordo con le aziende Ami e T-per, abbiamo individuato via Darsena come terminal provvisorio. Una soluzione che perdurerà fino alla fine dell’anno scolastico".

Soluzioni alternative e meno impattanti? "Via Darsena – dettaglia Parenti – era l’unico punto che permette di individuare un’area di carico e scarico degli studenti in condizioni di sicurezza e in prossimità di dove in precedenza era collocato il terminal". Per quanto riguarda via del Lavoro, che sarà la soluzione definitiva i tempi sono più lunghi ma non esagerati.

"Abbiamo già provveduto all’affidamento dei lavori per il terminal – così Parenti – e il cronoprogramma prevede un cantiere da 280 giorni". Nel frattempo, però, dopo l’estate, alcuni bus verranno già ‘dirottati’ da via Darsena a via del Lavoro. Con sommo gaudio di molti.