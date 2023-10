"Disagi per il cantiere, la giunta azzeri la Tari"

La Lega è ancora silente dopo l’autocandidatura di Gabriella Azzalli alle prossime elezioni comunali, alleata di Ottavio Curtarello nella precedente tornata amministrativa, si fa sentire invece sulla vicenda dei lavori di riqualificazione di via Mazzini a ridosso delle festività di Natale. Dopo la presa di posizione di Fratelli d’Italia e dell’Ascom, si leva infatti anche la voce critica della Lega. I consiglieri comunali del Carroccio, Ottavio Curtarello, Giuseppe Brina, Gianni Stirpe e Sara Buscaroli, intervengono sui lavori di rifacimento lungo via Mazzini, nel cuore del centro storico di Argenta, con previsioni di fine lavori a fine novembre. La Lega per cominciare chiede soldi a ristoro del commercio del centro danneggiato e ha presentato un’interrogazione, che fa il paio con la richiesta di chiarimenti del 10 giugno, nella quale il gruppo consiliare aveva chiesto chiarimenti "circa le cause tecniche che avevano portato a un sollevamento della pavimentazione in porfido appena consegnata dalla ditta esecutrice; era stata poi realizzato un ripristino temporaneo mediante platea di cemento armato".

Ora il Carroccio torna sul tema, dopo che "da più parti – sostengono i consiglieri comunali - associazioni di categoria ma anche singoli commercianti, sono state sollevati dubbi e perplessità circa la tempistica di realizzazione di tali lavori sia in merito alla loro ultimazione (vicina al periodo natalizio) sia in merito ad non pochi disagi in termini di viabilità e conseguente mancato guadagno". E ancora: "A seguito delle opportune verifiche in merito al sollevamento della porzione di porfido, vorremo sapere se e quali esiti siano emersi, nonché quindi su chi gravino le spese di ripristino di tali lavorazioni, impresa appaltatrice, committente, assicurazione e altro". La Lega inoltre chiede se "la tempistica delle attuali lavorazioni siano ad oggi rispettose del cronoprogramma o se vi siano già state alcune sospensioni, ad esempio a causa del maltempo o altro. A quanto ammonta il costo complessivo delle lavorazioni, nonché l’importo dei costi che l’amministrazione sostiene".

Infine, ma non meno importante per il Carroccio made in Argenta, "se questa amministrazione ha intenzione di applicare una esenzione dei tributi locali (per esempio la Tari, la tassa sii rifiuti) per i commercianti danneggiati da tali lavorazioni che, di fatto, ne stanno limitando l’esercizio o altra forma di indennizzo". Il dibattito sui lavori in via Mazzini continuerà presumibilmente anche nei prossimi mesi. Da una parte le legittime lamentele dei commercianti, che hanno paura di perdere la clientela in un momento topico per acquisti; dall’altra, il Comune che vuole fare i lavori non più procrastinabili.

Franco Vanini