"Disagi sempre più frequenti"

Anche Sara Corabi arriva da Bologna, lavora a Ferrara. Anche per lei sono giorni non facili. Numerosi gli scioperi che si susseguono sui binari. L’ultimo proprio l’altro giorno, venerdì otto non è stato certo un giorno ’facile’. Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal avevano proclamato la terza azione di sciopero nazionale di 24 ore proprio per la giornata di venerdì 8 novembre. Come lei, in stazione a Ferrara, tanta gente. I pendolari cercano di capire come riuscire ad arrivare a destinazione tra orari e calcellazioni. "Già il mio treno non è spesso puntuale, adesso anche questi disagi".