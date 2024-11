Disagi sulla rete elettrica, il vertice. Perelli: "L’azienda sta già operando"

In seguito ad alcuni disservizi elettrici che hanno interessato i comuni di Tresigallo e Formignana, il sindaco di Tresignana Mirko Perelli ha ricevuto i responsabili territoriali di E-Distribuzione Ferrara, per esporre le problematiche registrate sulla rete elettrica e le conseguenti interruzioni della fornitura di energia che, seppur di breve durata, hanno causato alcuni disagi a un numero circoscritto di cittadini. L’azienda elettrica (rappresentata durante l’incontro dalla responsabile per la provincia di Ferrara Serena Romano), ha spiegato che, a seguito di alcune segnalazioni, ha provveduto ad effettuare una serie di ispezioni puntuali sui propri impianti, che hanno portato all’individuazione di punti critici presenti all’interno di alcune cabine secondarie causati anche da fattori climatici. "L’azienda – viene riferito nella nota di E-Distribuzione – ha predisposto quindi un piano di interventi, alcuni già ultimati e altri in dirittura di arrivo, volto a migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico nel territorio". Inoltre, nel corso dell’incontro, E-distribuzione ha ribadito il costante impegno e l’attenzione verso il territorio comunale in cui sono stati già pianificati investimenti pari a diverse centinaia di migliaia di euro nel quadriennio 2024-2027. "Tali interventi – specificano dall’azienda – hanno lo scopo di aumentare la resilienza della rete elettrica, di sviluppare la rete e favorire la transizione energetica". "È stato un incontro proficuo – ha dichiarato il primo cittadino Mirko Perelli, affiancato nell’incontro dal vice sindaco Arrigo Giubelli –. Ringrazio la dirigenza territoriale dell’azienda per aver risposto alla richiesta di confronto diretta a lavorare sinergicamente per la risoluzione del problema che, evidentemente era concreto e che appare finalmente risolto". Per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, contattare il servizio clienti al numero 803 500.